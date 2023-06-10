10 июня 2023, 09:43
Двойные стандарты ЕС. Володин осудил евробюрократов за отношение к преступлениям ВСУ
Володин: евробюрократы обсуждают санкции, а не преступления ВСУ — налицо двойные стандарты
Страны ЕС продолжают демонстрировать двойные стандарты — они снабжают Украину оружием, которое ВСУ используют против мирных россиян. Но вместо осуждения этих преступлений евробюрократы ведут беседы о санкциях, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения, будто Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома», — возмутился он.
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При этом в публичной плоскости европейские власти обсуждают антироссийские ограничения, а не военные преступления ВСУ против мирного населения России. По мнению Володина, это не что иное, как двойные стандарты.
Политик напомнил, что Европа и ранее использовала их. Он привел несколько ярких примеров. Первое — относительно расширения НАТО.
«Давали обещание не продвигать НАТО на восток — на деле оказалось ровно наоборот», — констатировал Володин.
Второй момент, который отметил спикер Госдумы, касался глобальной безопасности, за которую так ратовали европейские власти, а в итоге сами же ее разрушили.
«Говорили о принципах свободной торговли — вводят незаконные санкции», — заключил он.
В ЕС не сумели согласовать 11-й пакет ограничительных мер против России. Переговоры отложили на неделю — до 14 июня.
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