Мир 10 июня 2023, 09:43 Двойные стандарты ЕС. Володин осудил евробюрократов за отношение к преступлениям ВСУ Володин: евробюрократы обсуждают санкции, а не преступления ВСУ — налицо двойные стандарты РИА «Новости»

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Страны ЕС продолжают демонстрировать двойные стандарты — они снабжают Украину оружием, которое ВСУ используют против мирных россиян. Но вместо осуждения этих преступлений евробюрократы ведут беседы о санкциях, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения, будто Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома», — возмутился он.

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При этом в публичной плоскости европейские власти обсуждают антироссийские ограничения, а не военные преступления ВСУ против мирного населения России. По мнению Володина, это не что иное, как двойные стандарты.

Политик напомнил, что Европа и ранее использовала их. Он привел несколько ярких примеров. Первое — относительно расширения НАТО.

«Давали обещание не продвигать НАТО на восток — на деле оказалось ровно наоборот», — констатировал Володин.

Второй момент, который отметил спикер Госдумы, касался глобальной безопасности, за которую так ратовали европейские власти, а в итоге сами же ее разрушили.

«Говорили о принципах свободной торговли — вводят незаконные санкции», — заключил он.

В ЕС не сумели согласовать 11-й пакет ограничительных мер против России. Переговоры отложили на неделю — до 14 июня.