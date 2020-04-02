Двойное инфицирование: больные гриппом и коронавирусом особо опасны

В Китайско-японском госпитале дружбы в Пекине у одного из пациентов с высокой температурой и сухим кашлем несколько тестов на коронавирус нового типа показали отрицательный результат, но выявили в его организме грипп типа А. При этом у врачей вызывало подозрение то, что у пациента были все симптомы вирусной пневмонии.

После выяснилось, что человек был болен двумя вирусами сразу. Ученые из КНР после многих исследований выяснили, что наличие обычного вируса в крови может давать ложноотрицательные результаты на 2019-nСоV из проб верхних дыхательных путей.

Это происходит по причине того, что грипп, как правило, поражает верхние дыхательные пути, а новый коронавирус — нижние. Это дает им возможность сосуществовать и существенно усложнять процесс выздоровления больного. При этом ученым давно известно, что обычно люди могут болеть несколькими гриппами одновременно.

Ранее сообщалось, что ученые выявили еще один симптом коронавируса — это сниженные обоняния и чувствительности рецепторов вкуса.