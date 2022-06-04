Двойное беззаконие. На Западе решили воспроизвести «лучшие» практики прошлого

Запад вводит санкции против российских компаний, политических и общественных деятелей, включая в свои черные списки и членов их семей. Такие действия — двойное беззаконие, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в праве существует понятие объективного вменения, когда ответственность наступает за само действие или бездействие, при этом установление вины не требуется. Таким принципом пользовались, в частности, в 30-е годы прошлого века в СССР, когда привлекали к ответственности членов семей врагов народа.

«Носишь ту же фамилию, что и совершивший преступление родитель, — тоже пойдешь по 58-й УК РСФСР 1926 года», — пояснил Медведев в Telegram

Такую практику впоследствии отвергли, как в России, так и за границей. Однако, по его мнению, Запад решил воспроизвести лучшие практики прошлого. Ярким примером этого являются санкции.

«Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий <…> но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников. <…> И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пущать их через границу к западным ценностям», — добавил зампред Совбеза.

Он не исключил, что в западных законах скоро можно будет ждать возвращения принципа талиона: «око за око, зуб за зуб».

«Чтобы никто из родственников не ушёл от равного ответа! Ну, а потом там смогут и суды Линча восстановить. Одновременно с легализацией Ку-клукс-клана. У американцев здесь богатая история!» — заключил Медведев.

Накануне Евросоюз ввел шестой пакет санкций против РФ. В список попали, в частности, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, Елизавета и Николай Песковы, а также Татьяна Навка.