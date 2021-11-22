Двоих украинцев задержали за перевозку мигрантов в Литве

В Литве задержали двоих граждан Украины, которые занимались нелегальной перевозкой мигрантов. Первый был остановлен в Шальчининкайском районе, а другого поймали в Вилкавишском районе. Об этом написал сайт Delfi.

Первый задержанный управлял автомобилем Toyota Prius с польскими номерами и провозил семерых мигрантов. Другой украинец передвигался на Dacua Lodgy также с семью мигрантами, сообщила «Газета.ru».

Всех нелегалов высадили из автомобилей и поместили на пограничные заставы.

В пограничных службах Литвы отметили, что в последнее время беженцы решили сменить тактику и пробираться в Европейский союз малыми группами.