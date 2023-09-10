Мир 10 сентября 2023, 21:33 Двоих пострадавших при крушении вертолета под Вологдой госпитализировали — МЧС МЧС: двоих прострадавших при крушении вертолета под Вологдой госпитализировали Unsplash

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Двоих пострадавших при падении частного вертолета Robinson в Вологодской области госпитализировали в Вожегодскую районную больницу с диагнозом ушибы и переломы. Поиски третьего человека из вертолета продолжаются, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Два человека из частного вертолета Robinson, который разбился и упал в озеро Воже в Кирилловском районе, госпитализированы в Вожегодскую ЦРБ. Предварительно, у них переломы и ушибы», — сообщили агентству в МЧС.

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Поиски третьего человека из вертолета с наступлением темноты приостановят до утра, отметили в ведомстве.

О падении вертолета стало известно в 17:55 по московскому времени. Машина летела слишком низко над водой, предположительно, за что-то зацепилась и упала в озеро. На борту вертолета было трое мужчин. СК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.