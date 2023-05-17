Мир 17 мая 2023, 08:34 Двоих не вынесет. В Евросоюзе рассказали о выборе между Украиной и Турцией Politico: Евросоюзу придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении союза Pxhere

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Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию. Причиной стали экономические сложности, сообщил высокопоставленный европейский чиновник в беседе с американским изданием Politico.

«Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — сказал собеседник издания.

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В материале указано, что поддержка Киева со стороны Брюсселя может привести к заявлению Евросоюза, что Турция никогда не вступит в объединение. Поэтому в ЕС обрадуются, если во втором туре президентских выборов в Турции победит Реджеп Тайип Эрдоган.

«Эрдоган теперь, похоже, одержит победу во втором туре через две недели, 28 мая. И, как ни странно, некоторые в Европейском союзе вздохнут с облегчением», — написало СМИ.

Победа турецкой оппозиции значила бы, что начнется «перезагрузка», неудобная для ЕС, написало Politico. Особенно, когда столицы стран блока станут «трезво обсуждать и переваривать глубокие последствия вступления Украины» в союз.

«Высокопоставленные чиновники ЕС обеспокоены тем, что желание Кемаля Кылычдароглу (лидер оппозиции Турции — прим. ред.) активизировать переговоры о вступлении Турции и ЕС может осложнить очень деликатные дебаты о расширении и Украине», — сообщило издание.

Тем не менее Евросоюз устал помогать киевскому режиму и не может этого скрывать, заявляла директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк.