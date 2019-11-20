Двое военных США погибли при крушении вертолета в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли при крушении вертолета в Афганистане. Причины крушения пока не известны.

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Катастрофа произошла в среду, 20 ноября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на релиз миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Имена погибших не называются до уведомления родственников.

Сейчас устанавливаются причины крушения. По предварительным данным, ничто не указывает на то, что вертолет упал после атаки «вражеским огнем».

Источник Newsweek в Пентагоне сообщил, что разбился вертолет AH-64 Apache. По его данным, транспортное средство задело горный хребет в провинции Логар в восточном Афганистане.

В то же время агентство «Синьхуа» передает, что талибы сообщили, что сбили вертолет Chinook в провинции Логар.

С октября 2001 года, когда США вторглись в Афганистан для уничтожения террористов, погибли более 2400 американских военнослужащих.