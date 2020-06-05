Двое военных пострадали при ударе молнии в Вашингтоне

По данным информагентства, ливень прошел в Вашингтоне накануне вечером и разогнал часть протестующих.

«Политика сегодня» рассказала, что молния ударила в парке Лафайет-сквер около Белого дома. Выставленные у резиденции президента США двое военнослужащих получили травмы, не представляющие угрозу для жизни. Их госпитализировали.

В конце мая Соединенные Штаты охватили массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

Сотрудникам русского ресторана Pushkin в Сан-Диего пришлось вооружиться, чтобы отстоять заведение от толпы протестующих. Американиста Ярослава Левина не удивило, что предприниматели защитили свой бизнес от толпы погромщиков.

По мнению специалиста, это правильно, учитывая то, что в большинстве штатов ношение огнестрела легализовано.