Мир 12 мая 2023, 10:20 Двое военных Армении пострадали после падения азербайджанского беспилотника Минобороны Армении: ВС Азербайджана применили беспилотник, двое военных пострадали Аппарат президента Республики Армения

Читать 360tv в

Вооруженные силы Азербайджана утром в пятницу применили беспилотный летательный аппарат неподалеку от населенного пункта Сотк, ранения получили двое армянских военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

«Вооруженные силы Азербайджана применили беспилотный летательный аппарат рядом с селом Сотк, нарушив режим прекращения огня. Ранения получили двое военных Армении. Состояние одного расценивается как тяжелое, другого — как удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Реклама

Днем ранее армянское Минобороны также заявляло об обстреле своих позиций рядом с селом Сотк. Ведомство утверждало, что Азербайджан открыл огонь из минометных и артиллерийских средств, пострадали как минимум три человека.

Отношения между Арменией и Азербайджаном вновь накалились в 2023 году. Армянский лидер Никол Пашинян обвинял Азербайджан в намеренном нагнетании обстановки и потребовал мировое сообщество направить специальную миссию в Лачинский коридор для сбора улик.