Двое армянских военных погибли из-за провокации ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. Еще два человека пострадали. Об этом заявила ТАСС пресс-служба Минобороны Армении.

«11 января в результате провокации ВС Азербайджана на восточном направлении армяно-азербайджанской границы погибли двое армянских военнослужащих. В ходе перестрелки еще двое военнослужащих ВС Армении получили ранения. Их жизнь вне опасности», — сказано в сообщении.

При этом в Баку опровергли сообщения об использовании артиллерии и беспилотников на границе с Арменией. В Минобороны страны уточнили, что ситуация на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской границы обострилась с полудня 11 января. В ответ на это военные страны «приняли адекватные ответные меры на данном направлении без какого-либо применения авиационных средств и артиллерии».

В Баку также сообщили о гибели одного военного в результате обстрела.