Двое украинцев перелезли через забор во время брифинга пограничников. Видео
Двое украинцев не вовремя решили нарушить пограничный режим. Они перелезли через забор прямо во время брифинга пограничников. Инцидент зафиксировали камеры журналистов.
Как сообщает «112 Украина», нарушителями оказались 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Они перелезли на нейтральную территорию пешеходного перехода.
По данным пограничников, пара прошла все виды контроля с украинской стороны и пошла на выход к польскому пропускному пункту.
«Однако через некоторое время они перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украину, чем нарушили режим в пункте пропуска», — сообщили пограничники.
Сами граждане объяснили, что решили вернуться обратно на родину, потому что увидели размер очереди и передумали идти в Польшу.
С 15 июня частично возобновляются авиаперелеты. Границы открыли для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией.