Двое украинских военных погибли в Донбассе

Военнослужащие погибли 13 мая. На месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют обстоятельства гибели двух человек.

По данным СМИ, один из погибших — 24-летний старший солдат Александр Карпика. Во время выполнения служебных обязанностей в Луганской области он получил огнестрельное ранение, в него попала пуля снайпера.