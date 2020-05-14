Двое украинских военных погибли в Донбассе
Двое украинских военных погибли в Донбассе во время плановых занятий. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Facebook операции Объединенных сил (ООС).
Военнослужащие погибли 13 мая. На месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют обстоятельства гибели двух человек.
По данным СМИ, один из погибших — 24-летний старший солдат Александр Карпика. Во время выполнения служебных обязанностей в Луганской области он получил огнестрельное ранение, в него попала пуля снайпера.