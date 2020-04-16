Двоих россиян освободят из плена на Украине

«Обмен будет происходить 7 на 11. Отдаем 11 человек, забираем 7. Из них два — граждане Российской Федерации», — уточнила Кобцева.

Также она добавила, что документы об обмене граждан России согласованы, но назвать их фамилии пока нельзя.

«Они в присутствии консула сделают заявление, что они добровольно согласились на обмен», — рассказала Кобцева.

Ранее стало известно, что ДНР и Украина завершили первый в 2020 году обмен пленными. Киев передал 10 человек, а самопровозглашенная республика — девять. Процедура проходила в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой. По словам представителя России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, все прошло не очень гладко. Также он рассказал, что «киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене», а «договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации».