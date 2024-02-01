Мир 01 февраля 2024, 05:53 Двое россиян избили туриста с инвалидностью в Таиланде The Pattaya News: в Таиланде двое россиян разбили голову туристу-инвалиду Freepik

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Два россиянина напали на корейского туриста с инвалидностью в Таиланде, разбив ему голову. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Вечером 29 января в районе Чонбури в Паттайе госпитализировали корейского туриста с инвалидностью обеих ног. Он пострадал в результате нападения двух россиян, которые разбили ему голову бутылкой, а потом скрылись.

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Полицию вызвал один из очевидцев избиения. Пострадавший боялся мести россиян и не стал обращаться к правоохранителям.

По словам свидетеля, нападение произошло после того, как кореец покинул массажный салон, где интересовался ценами на услуги заведения. Полиция уже ведет расследование, россиян ищут.

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