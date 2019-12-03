Двое россиян арестованы в США за попытку обойти санкции. Им грозит до 20 лет тюрьмы

По делу о попытке приобретения турбины арестованы российские граждане Олег Никитин и Антон Черемухин, а также двое итальянцев и американец, которые способствовали совершению противоправных действий. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, попытке обойти торговые ограничения и в финансовых махинациях.

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Под арест отправлен собственник российской компании KSE («КС-Инжиниринг») Олег Никитин и его сотрудник Антон Черемухин.

В сообщении Минюста США сказано, что Никитин хотел купить турбину Vectra 40G у американского производителя примерно за 17,3 миллиона долларов. Она предназначена для интеграции мощных газовых компрессоров и газогенераторов. Якобы Никитин хотел использовать это оборудование на российской арктической глубоководной (более 500 футов) буровой платформе.

Предприниматель решил пренебречь установленным запретом на любую лицензированную поставку или передачу турбины Vectra российским компаниям для этих целей.

Никитин и Черемухин якобы решили воспользоваться услугами американских компаний, чтобы скрыть конечного получателя. Они предоставили фальшивую документацию о том, что турбиной будет пользоваться американская компания в Атланте.