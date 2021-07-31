Двое рабочих погибли во время тушения лесного пожара в Турции

При тушении лесных пожаров в Турции погибли двое рабочих. Об этом сообщил сайт РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Мужчины помогали тушить пожар в районе Манавгата в провинции Анталья. Погибшие работали на бульдозерах. Это все, что о них известно. Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее стало известно о четырех погибших в результате лесных пожаров. Кроме того, пострадали по меньшей мере 180 человек. На днях в Турции задержали подозреваемых в поджоге лесов в провинции Анталья. Об этом рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Люди чуть не устроили над ними самосуд, они не хотели передавать подозреваемых полиции. Из-за этого между правоохранителями и горожанами даже произошел конфликт.

Глава МИД Турции заявил, что причины возникновения пожаров у многих вызывают сомнения, поскольку они одновременно вспыхнули по всей стране.

Крупный лесной пожар на юге Турции начался 28 июля. По предварительным данным, причиной возгорания стала сильная жара в регионе. Из-за сильного ветра пламя быстро перебиралось с одного объекта на другой.