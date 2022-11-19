Мир 19 ноября 2022, 10:55 Самолет и пожарная машина врезались на взлетно-посадочной полосе в Перу LATAM Airlines: столкновение самолета и пожарной машины на ВПП привело к гибели 2 человек

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В результате столкновения самолета и пожарной машины погибли два сотрудника экстренной службы. Об этом сообщили представители авиакомпании LATAM Airlines. Их слова процитировали в Telegram-канале RT.

Также они сообщили, что ДТП привело к возгоранию самолета. Пламя удалось потушить. Среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.

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Само столкновение произошло на взлетно-посадочной полосе. Почему маршрут пожарной машины пролегал через ВПП, пока не сообщается.

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На кадрах с места событий видно, что самолет передвигался по территории аэропорта на немалой скорости. Вероятно, пилот не успел принять меры для предотвращения аварии.

После ДТП заметен густой сизый дым., исходящий из нижней части самолета. На других видеофрагментах заметно, что у воздушного транспорта после аварии не хватало задних колес: хвост борта перед полной остановкой находился крайне близко к дорожному покрытию. Кроме того, видел сильный крен самолета вправо. Возможно, это связано с возгоранием этой части транспорта.