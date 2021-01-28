Двое полицейских в США покончили с собой после беспорядков в Капитолии

Глава вашингтонской полиции подтвердил, что 51-летний страж порядка Ховард Либенгуд покончил с собой 9 января, спустя несколько дней после того, как протестующие штурмовали Капитолий. Конти доложил, что 15 января стало известно о самоубийстве второго полицейского, Джеффри Смита.

Глава полиции рассказал об этом журналистам в преддверии заседания комитета по бюджетным ассигнованиям. Обеспечение безопасности в столице США из-за протестов обошлось округу Колумбия в 8,8 миллиона долларов, добавил он. Согласно данным WP, для устранения беспорядков, прошедших на территории Капитолия при штурме 6 января, были задействованы 850 сотрудников полиции.

Конгресс США планирует рассмотреть вопрос импичмента в отношении экс-президента страны Дональда Трампа 9 февраля. Законодатели обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников к мятежу.