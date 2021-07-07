В Киеве произошла стрельба. По предварительной информации, ранения получили двое полицейских. Об этом сообщил ТАСС.

ЧП произошло у дома 58 на Голосеевском проспекте. Правоохранители проводят спецоперацию «Гром», уточнило местное издание «Обозреватель». Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются.

На место стрельбы прибыло несколько служебных машин полиции и бригады скорой помощи.

По данным местного телеканала «Магнолия-ТВ», злоумышленник стрелял в стражей порядка через дверь, находясь в одной из квартир этого дома. Об этом каналу рассказал родственник стрелка, который тоже прибыл на место ЧП. По словам мужчины, его брат позвонил ему и сообщил, что в квартиру якобы пытаются незаконно проникнуть. После этого на место и была вызвана полиция. Других подробностей он не знает.