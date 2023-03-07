Мир 07 марта 2023, 15:45 Двое пилотов погибли при столкновении учебных самолетов под Римом Два учебных самолета столкнулись под Римом, пилоты погибли Telegram

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Два итальянских учебных самолета столкнулись под Римом, в результате оба пилота погибли на месте. Информация о происшествии появилась на странице Военно-воздушных сил Италии в Twitter.

«По неизвестным пока причинам самолеты столкнулись и разбились. Два пилота, к сожалению, погибли», — указано в сообщении.

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По данным газеты газета Corriere della Sera, учебные самолеты итальянских Военно-воздушных сил отрабатывали совместные маневры в районе Гуидонии-Монтечельо, в 20 километрах к северо-востоку от столицы. После столкновения один из летательных аппаратов обрушился на здание, а второй, судя по появившимся в Сети фотографиям. разбился в поле. Сведений о разрушениях инфраструктуры и пострадавших среди населения нет.

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В тренировочном полете участвовали еще два самолета — они благополучно вернулись на базу.

На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Его оцепили.