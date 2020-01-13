Двое пассажиров Thai Airways скончались в самолете

Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за самочувствия двух пассажиров. Оба они погибли к моменту приземления.

По информации сайта ColomboPage, который ссылается на представителей руководства аэропорта, самолет летел из Джидды в Саудовской Аравии в индонезийский аэропорт Сурабая.

Из-за недомогания пассажиров воздушное судно решили перенаправить в Бандаранаике, и в 02:45 (00:15 по московскому времени) 13 января самолет благополучно приземлился. К этому времени оба пассажира были найдены умершими.

По данным издания, скончались двое индонезийцев: мужчина и женщина. Какие именно симптомы были у погибших, не раскрывается.