    13 января 2020, 09:08

    Двое пассажиров Thai Airways скончались в самолете

    Юлия Булыгина

    Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за самочувствия двух пассажиров. Оба они погибли к моменту приземления.

    По информации сайта ColomboPage, который ссылается на представителей руководства аэропорта, самолет летел из Джидды в Саудовской Аравии в индонезийский аэропорт Сурабая.

    Из-за недомогания пассажиров воздушное судно решили перенаправить в Бандаранаике, и в 02:45 (00:15 по московскому времени) 13 января самолет благополучно приземлился. К этому времени оба пассажира были найдены умершими.

    По данным издания, скончались двое индонезийцев: мужчина и женщина. Какие именно симптомы были у погибших, не раскрывается.