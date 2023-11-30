Мир 30 ноября 2023, 09:40 Двое неизвестных устроили стрельбу в Иерусалиме Телеканал i24: 8 человек получили ранения при стрельбе в Иерусалиме Unsplash

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Двое неизвестных устроили стрельбу в Иерусалиме. Пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщил местный телеканал i24.

По предварительным данным, стрельбу начали на автобусной остановке в районе въезда в Иерусалим. Сначала стало известно о шести пострадавши. Спустя время местные СМИ сообщили о восьми раненых.

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«Поступило сообщение о стрельбе, произошедшей на въезде в город Иерусалим в направлении центрального вокзала, и в результате которой есть несколько жертв», — сообщил телеканал со ссылкой на правоохранителей.

Двое раненых находятся в критическом состоянии. Медики оказывают им помощь на месте. Остальных доставили в больницу.

По данным канала, двоих подозреваемых в стрельбе «нейтрализовали на месте».

В середине ноября там уже происходила подобная ситуация. В районе контрольно-пропускного пункта в районе Иерусалима в результате теракта пострадали семь человек. Полиция Израиля уточнила, что троих нападавших ликвидировали.