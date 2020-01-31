Двое неизвестных пытались протаранить резиденцию Трампа

Двое неизвестных мужчина протаранили ворота на двух контрольно-пропускных пунктах на дороге, ведущей к резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Охрана вынуждена была открыть стрельбу.

По данным телеканала CNN, после выстрелов нарушители попытались скрыться и бросить машину, но были задержаны полицией. Сейчас следователи устанавливают другие подробности происшедшего.

Гости, находившиеся в гольф-клубе, расположенном на той же территории, сообщили, что не слышали выстрелов. Они узнал о попытке только после предупреждения охраны, посоветовавшей какое-то время не выходить наружу.

Трамп ранее планировал вместе с женой навестить резиденцию. Пока не ясно, повлияет ли инцидент на график американского президента.

Это не первая попытка незаконного проникновения в поместье Трампа, напомнил ТАСС. В конце 2019 года полиция Палм-Бич задержала китаянку, у которой истек срок действия визы. За месяц до этого в суде оказалось еще она гражданка Китая и получила восемь месяцев за то, что пробралась в Мар-а-Лаго.