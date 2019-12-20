Двое мужчин насладились блюдом из живых червей и выложили это в Сеть. Видео

Двое молодых мужчин заказали в ресторане не вполне привычное блюдо — живых кокосовых червей. Деликатес пришелся им по вкусу. Видео размещено на портале The Sun.

На кадрах, снятых в Ханое, видно, что толстые белые черви были поданы в соусе чили с кусочками помидоров. Один из сидящих за столом берет палочки для еды и пробует одну из личинок. Он кладет ее в рот с явным недоверием, но потом разжевывает и понимает — это по-настоящему вкусно.

На лице парня появляется довольная улыбка. Его приятель (или приятельница) предлагает отведать блюдо и тем, кто не попал в кадр, протягивая тарелку.

Кокосовые черви — толстые насекомые, обитающие в лесах Юго-Восточной Азии. Они считаются вредителями, так как откладывают яйца внутри кокосов и даже внутри стволов, которые нередко прогрызают насквозь. Местные жители собирают их и превращают в блюдо, даже не утруждая себя термической обработкой.