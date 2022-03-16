Двое мирных жителей погибли в результате удара ВСУ по поселку Васильевка

По меньшей мере двое мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по поселку Васильевка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о гибели двух мирных жителей в результате прямого попадания снаряда ВФУ в жилой дом по адресу: улица Лесная, 4, — в населенном пункте Васильевка», — указывается в сообщении в Telegram-канале.

Ранее представительство ДНР сообщило, что украинская армия за пять минут выпустила две мины калибра 120 миллиметров по Еленовке и семь снарядов калибра 122 миллиметра — по Васильевке.

По информации Минобороны РФ, группировки войск Луганской и Донецкой народных республик продолжают наступательные действия. Так, силы ДНР заняли четыре населенных пункта: Михайловка, Ставки, Ботманка, Васильевка, — и ведут бой за Верхнеторецкое. Силы ЛНР ведут бои в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецка.