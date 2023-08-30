30 августа 2023, 18:31
Двое латвийских военных незаконно пересекли границу с Белоруссией
ГПК Белоруссии: двое военных из Латвии незаконно перешли границу с республикой
Вооруженные латвийские военные нарушили границу с Белоруссией. Это успела зафиксировать камера наружного наблюдения. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.
По данным ведомства, незаконное пересечение границы произошло 30 августа у пункта пропуска «Григоровщина» (с латвийской стороны — «Патерниеки»).
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«Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», — уточнили в ГПК.
Руководство Белоруссии уже проинформировало сопредельную сторону о случившемся.
В ГПК указали, что пребывание в латвийском приграничье военных разных ведомств, не обладающих знанием специфики, этики и культуры другого государства, только усиливает напряженность между странами и способствует возникновению подобных происшествий.
Ранее Государственная пограничная служба Латвии объявила срочную мобилизацию сил для усиления охраны границы с Белоруссией. Ведомство также обратилось за помощью к национальным вооруженным силам и полиции.
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