Двое иранских судей попали под санкции США

Ограничительные меры введены в отношении главы 28-го подразделения исламского революционного суда Ирана в Тегеране Мохаммада и главы 15-го подразделения той же инстанции Аболгхассема Салавати.

Причиной такого шага стало нарушение прав человека на протяжении многих лет. В документе говорится, что данные судьи «приговаривают к длительным срокам тюремного заключения, ударами плетью и даже смертной казни журналистов, юристов, активистов <…> за то, что те осуществляют свои права на свободу слова и собраний».

«Соединенные Штаты не станут сторонним наблюдателем продолжающихся притеснений и несправедливости в Иране. Эти ограничения нацелены на тех, кто пытается подвергать цензуре протестующих, преследовать религиозные меньшинства и заставить молчать иранский народ», — заявил Стивен Мнучин, глава минфина США.

Также он добавил, что Вашингтон поддерживает тех, «кто участвует в мирных протестах».

Помимо этого США планируют ввести визовые санкции против бывших и действующих иранских чиновников, которые принимали решения о подавлении протестов в Иране. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео, сообщило агентство Reuters.

«Мы вводим визовые ограничения в отношении бывших и действующих иранских чиновников или физических лиц, которые несут ответственность, принимали участие в задержании или убийстве мирных протестующих, или нарушали права на свободу собраний», — сказал Помпео.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются экономически задушить Иран, а также стимулировать беспорядки в стране, назвав подобные действия абсурдными.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин — с 0,09 до 0,2 доллара за литр. Это спровоцировало массовые беспорядки в стране. Манифестанты подожгли офисы по меньшей мере 100 банков и автозаправки. По официальным данным погибло двенадцать человек.

По неофициальным — более ста.