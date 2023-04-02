Мир 02 апреля 2023, 08:59 Двое экс-полицейских Украины отбили атаку ВСУ Комбат «Востока» Ходаковский: двое экс-полицейских Украины героически отбили атаку ВСУ РИА «Новости»

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Бывшие сотрудники украинской полиции отбили атаку боевиков ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике, комбатальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

«Они стойко отбивали атаку, сражались до последнего, пока противник не отступил, и только после этого начали эвакуацию», — написал Ходаковский.

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Он отметил, что вместе с полицейскими находился тяжелораненый морпех. Экс-сотрудники украинской ГИБДД присоединились к ВС России после освобождения оккупированных территорий.

В конце марта Ходаковский заявил, что ВСУ обостряют обстановку в ДНР локальными вылазками и обстрелами. Он предположил, что усиление активности со стороны украинских боевиков связана с готовящимся контрнаступлением. По словам комбата, ощущение схода лавины в воздухе все же висит.