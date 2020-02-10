Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

В соцсетях распространяются фотографии с пирса неподалеку от места аварии. На кадрах видно, как спасатели оказывают помощь двум пострадавшим детям, получившим серьезные травмы.

О погибших сообщил сайт The Phuket News со ссылкой на полицию. По информации издания, пострадали 22 человека, погибли двое детей: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Всех пострадавших отправили в больницу Пхукета. В посольстве РФ подтвердили информацию о более чем 20 пострадавших россиянах.

В полиции также рассказали, что всего на обеих лодках находились 39 человек. 15 пострадавшим медики помогли на месте, их отпустили. Остальных направили в четыре больницы Пхукета.

Авария произошла утром, когда лодка, ехавшая забирать туристов с пирса, на скорости влетела в катер, уже полный людей.