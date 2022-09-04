Мир 04 сентября 2022, 18:57 Поделиться Telegram

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Viber Двое детей и их отец погибли после обстрела ВСУ жилого квартала в Снигиревке ВГА Николаевской области: в Снигиревке двое детей и их отец погибли во время обстрела ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли Николаевскую область Украины. Удары пришлись на жилой квартал Снигиревки. Один из снарядов попал в детскую площадку — три человека погибли.

Глава военно-гражданской администрации Снигиревского района Николаевской области Юрий Барбашов в своем Telegram-канале уточнил, что жертвами обстрела в том числе стали дети.

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«В результате прямого попадания в детскую площадку убиты пятилетний мальчик и его отец, еще один ребенок этой семьи, девочка девяти лет, ранен», — написал он.

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Барбашов добавил, что второе попадание снаряда в тот же двор уничтожило остекление на лестничной клетке и в квартирах в двух подъездах. Третий удар пришелся на здание школы №4.

После массированного обстрела Снигиревки 1 сентября жертв не было. Около 10 ударов по городу 4 сентября ВСУ нанесли из крупнокалиберной артиллерии.

Ранее сообщалось, что девять человек получили ранения в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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