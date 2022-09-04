Все новости

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:48

Жители Подмосковья смогут записаться на консультацию по долгостроям до 7 сентября

Важное

05 сентября 2022, 10:46

Промышленную ипотеку запустят в России

Реклама

Важное

05 сентября 2022, 10:27

Террорист-смертник взорвался у ворот российского посольства в Кабуле — СМИ

Важное

05 сентября 2022, 10:25

Члены МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС

Важное

05 сентября 2022, 10:22

Устроивший стрельбу в Пермском университете Бекмансуров признал свою вину в суде

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:12

Акция «Диктант Победы» прошла на 10 площадках в Реутове

Эксклюзив

05 сентября 2022, 10:10

Двое погибли при пожаре в одной из квартир Подольска

Криминал

05 сентября 2022, 10:08

Суд над стрелком Бекмансуровым начался в Перми

Важное

05 сентября 2022, 10:01

Взрыв прогремел около посольства РФ в Кабуле — СМИ

Мир

04 сентября 2022, 18:57

Двое детей и их отец погибли после обстрела ВСУ жилого квартала в Снигиревке

ВГА Николаевской области: в Снигиревке двое детей и их отец погибли во время обстрела ВСУ

Читать 360tv в

ВСУ обстреляли Николаевскую область Украины. Удары пришлись на жилой квартал Снигиревки. Один из снарядов попал в детскую площадку — три человека погибли.

Глава военно-гражданской администрации Снигиревского района Николаевской области Юрий Барбашов в своем Telegram-канале уточнил, что жертвами обстрела в том числе стали дети.

Реклама

«В результате прямого попадания в детскую площадку убиты пятилетний мальчик и его отец, еще один ребенок этой семьи, девочка девяти лет, ранен», — написал он.

Реклама

Барбашов добавил, что второе попадание снаряда в тот же двор уничтожило остекление на лестничной клетке и в квартирах в двух подъездах. Третий удар пришелся на здание школы №4.

После массированного обстрела Снигиревки 1 сентября жертв не было. Около 10 ударов по городу 4 сентября ВСУ нанесли из крупнокалиберной артиллерии.

Ранее сообщалось, что девять человек получили ранения в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск.

ВСУ

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама