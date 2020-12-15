Двое членов президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым

Балканские политики заявили, что приняли такое решение после заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям, с которым они не согласны. Речь идет мирно договоре, которое подписали Босния и Герцеговина, Сербия и Хорватия. Он положил конец гражданскому противостоянию в Боснии и Герцеговине.

В своем заявлении Лавров сказал, что сейчас видны попытки разрушить договоренность Дейтонских соглашений, которые приведут к серьезным последствиям. Кроме того, он заявил о поддержке резолюции о военном нейтралитете Республики Сербской, одной из частей страны.

По словам Комшича, такие слова российского министра противоречат самому принципу резолюции, которую принимают центральные власти страны.

Лавров встретился только с представителем сербского населения Боснии и Герцеговины, председателем президиума страны Милорадом Додиком. Такое решение также не понравилось бойкотировавшим встречу членам президиума.

Как сообщило РИА «Новости», Комшич и Джаферович возмутились отсутствием флага и другой государственной символики Боснии и Герцеговины. Они отметили, что была только символика России и Сербии.

«Мы хотим дружественных отношений с Россией, но хотим и чтобы они уважали институты БиГ», — привела цитату Комшича «Газета.ru». Джаферович поддержал своего коллегу.