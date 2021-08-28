Двое британцев и ребенок гражданина Великобритании погибли в аэропорту Кабула

Официальный Лондон подтвердил появившуюся в СМИ информацию о гибели в результате терактах в кабульском аэропорту двух взрослых граждан страны и одного ребенка. Еще два человека были ранены.

Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на министра иностранных дел Доминика Рааба.

«Это были невинные люди, и это трагедия, что, когда они пытались спасти своих близких, они были убиты трусливыми террористами», — сказал Доминик Рааб. Он предложил консульскую поддержку семьям погибших. Министр подчеркнул, что Великобритания никогда не отвернется от тех, что нуждается в помощи, и не испугается террористов.

Ранее сообщалось о двух взрывах в международном аэропорту Кабула. Однако генерал-майор Хэнк Тейлор из объединенного штаба Пентагона утверждает, что произошла путаница, и был только один.

Несмотря на обещания властей, оставшиеся в Кабуле британцы утверждают, что чувствуют себя брошенными. Люди считают, что обещанная помощь с эвакуацией выглядит все более маловероятной после новостей о том, что полеты по репатриации скоро будут приостановлены.

Девять британских граждан, которые надеялись покинуть Афганистан на этой неделе, заявили, что ничего не слышали от британских официальных лиц с позднего вечера 26 августа и уже потеряли надежду вернуться домой.

Один описал операцию с эвакуацией как «крайне плохо организованную и беспорядочную». Британцы сообщили изданию, что больше не могут дозвониться до горячей линии МИД по Афганистану.

Власти Великобритании утверждают, что им осталось вывезти 1100 человек. Но на самом деле количество людей, которым были обещаны экстренные визы, может быть гораздо больше.

Британское правительство разрешило организовать чартер для эвакуации из Кабула домашних животных. Будет вывезено более 200 собак и кошек. Поначалу идея встретила сопротивление военных.