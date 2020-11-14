Двое азербайджанцев подорвались на мине в Карабахе

По данным ведомства, это были два брата. Инцидент произошел на подконтрольной Азербайджану территории в Физулинском районе. В результате один из них погиб, а второй получил ранения.

В ведомстве уточнили, что по данному факту пройдет проверка, уже назначена экспертиза и осмотр места происшествия.

По данным «Газеты.ru», на площади Свободы в Ереване прошла акция в память о погибших за время конфликта военных. Участники зажгли свечи в знак уважения.

Министерство обороны России сообщило, что следит за соблюдением режима перемирия в регионе, и сейчас он не нарушается. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что за последние сутки в Нагорном Карабахе не было зафиксировано ни одного выстрела. Об этом написало РИА ФАН. Также Конашенков уточнил, что в регионе расположены 12 наблюдательных постов, на которых находятся российские миротворцы. Кроме того, военная полиция патрулирует Карабах.