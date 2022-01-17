Движение в Босфорском проливе, которое ранее было остановлено из-за поломки сухогруза, восстановлено. Такое сообщение распространил телеканал A haber. Он уточнил, что сухогруз поставили на якорь, после чего движение удалось нормализовать.

«Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки Сарыер-Бююкдере. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось», — сообщил телеканал.

Ранее управление береговой охраны Турции сообщило, что в Босфорском проливе сломался сухогруз, который следовал в Румынию. Из-за этого оказалось остановлено движение судов в обе стороны.

Босфор — это пролив, который соединяет Черное море с Мраморным, а в паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским. Это наиболее узкий межконтинентальный пролив на всей планете. По обеим его сторонам располагается Стамбул — один из крупнейших городов Турции. Общая длина пролива — порядка 30 километров. Самая большая его ширина составляет 3,7 тысячи метров на севере, а самая маленькая — всего 700 метров. Глубина достигает от 33 до 80 метров.