Движение судов в Босфорском проливе остановили из-за поломки сухогруза. Видео

В Босфорском проливе остановлено движение судов в обоих направлениях. Причиной стала поломка сухогруза. Об этом сообщило турецкое управление береговой охраны.

«Движение судов в обоих направлениях остановлено из-за поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза», — сказано в сообщении управления.

Пролив Босфор расположен между Европой и Малой Азией, он соединяет Черное море с Мраморным. Кроме того, в паре с Дарданеллами, пролив соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного.

Пролив представляет собой часть внутри евразийской границы, он является самым узким межконтинентальным проливом в мире. Его длина достигает около 30 километров, максимальная ширина 3700 метров, минимальная — 700 метров. Глубина — от 33 до 80 метров.

Ранее стало известно, что на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа исчез полуостров. Ученые выяснили, что он практически полностью растаял. В результате посередине мыса образовался пролив шириной три километра