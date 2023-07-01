Мир 01 июля 2023, 22:47 Движение поездов в Грузии остановили из-за оползня Грузинская железная дорога: движение поездов в республике приостановили из-за оползня РИА «Новости»

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Железнодорожное движение между Восточной и Западной Грузией приостановили в связи со сходом оползня рядом со станцией Марелиси в регионе Имерети. Об этом рассказали представители Грузинской железной дороги, сообщил ТАСС.

В компании отметили, что начальные геологические заключения по вопросу сошедшего оползня пока не сделаны. Ради обеспечения безопасности решили отменить все сегодняшние рейсы. Пассажирам вернут деньги за купленные билеты.

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Представители Грузинской железной дороги рассказали, что оползень был вызван обильными осадками. Скользящее смещение грунта серьезно повредило контактную сеть и железнодорожные пути. Пришлось отменить рейсы по маршрутам Тбилиси — Поти, Тбилиси — Батуми, Зугдиди — Тбилиси и два рейса Батуми — Тбилиси. Кроме того, поезд Батуми — Ереван тоже никуда не поедет.

Ранее в одном из городов Эквадора сошел оползень. Происшествие унесло жизни 27 человек и повредило более 160 домов. На территории, где произошла катастрофа, находились около 500 жителей.