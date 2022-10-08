Мир 08 октября 2022, 16:51 Поделиться Telegram

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Viber Движение поездов в Германии остановили из-за диверсии — СМИ DPA: диверсия стала причиной остановки движения поездов на севере Германии

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В субботу на севере Германии перестали ходить поезда. Представитель компании Deutsche Bahn заявил, что причиной сбоя стало повреждение кабелей на путях, сообщило информационное агентство DPA.

В субботу утром государственный железнодорожный оператор Германии сообщил, что на севере страны полностью остановилось движение поездов дальнего следования. Спустя некоторое время неисправности устранили.

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Представитель компании рассказал агентству, что причиной ЧП стала диверсия. Неизвестные повредили кабели на железнодорожных путях, из-за чего движение поездов пришлось остановить на три часа. По словам собеседника издания, правоохранители начали расследование инцидента.

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Утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате конструкция частично обрушилась. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. По информации СК, жертвами ЧП стали минимум три человека — речь идет о пассажирах машины, ехавшей рядом с грузовиком. По факту случившегося собрали правительственную комиссию.

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