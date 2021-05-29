Движение по проливу Босфор восстановили
Потерявший управление недалеко от Стамбула танкер RAVA отбуксировали из пролива Босфор. Движение по нему восстановлено, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию береговой охраны Турции.
Танкер доставили к месту якорной стоянки. Судно, перевозившее нефть, начало дрейфовать после поломки рулевого управления. Буксиры береговой охраны остановили его в 300 метрах от берега.
«Движение по Босфору вновь открыто», — уточнил собеседник агентства.
Инцидент с RAVA к человеческим жертвам или материальным потерям не привел. Ущерба окружающей среде ситуация тоже не нанесла. Отбуксировали танкер оперативно.