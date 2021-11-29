Власти Турции перекрыли движение по Босфору из-за неблагоприятных метеоусловий

В Стамбуле перекрыли движение для судов в обоих направлениях по проливу Босфор из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщило издание CNN Türk со ссылкой на главное управление безопасности Минтранса Турции.

Ранее местные СМИ рассказали о сильном юго-западном ветре, который был зафиксирован в большей части Турции. Во многих провинциях ураган срывал крыши домов и рушил рекламные конструкции, написал RT.

В понедельник, 29 ноября, два человека погибли после обрушения крыши в провинции Стамбула Эсеньюрт.