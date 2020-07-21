Движение на некоторых улицах Уфы закроют до осени следующего года

Уточняется, что движение будет закрыто с конца июля этого года и до сентября следующего года. Это планируется сделать для проведения ремонтных работ, например, для замены асфальта и постройки ливневой канализации.

Ранее стало известно, что аварийное девятиэтажное здание демонтируют в Уфе. Отмечается, что в доме образовались трещины.