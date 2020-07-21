Движение на некоторых улицах Уфы закроют до осени следующего года
Движение на нескольких улицах Уфы закроют больше, чем на год. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на городскую администрацию.
Уточняется, что движение будет закрыто с конца июля этого года и до сентября следующего года. Это планируется сделать для проведения ремонтных работ, например, для замены асфальта и постройки ливневой канализации.
Ранее стало известно, что аварийное девятиэтажное здание демонтируют в Уфе. Отмечается, что в доме образовались трещины.