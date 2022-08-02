Движение на двух КПП восстановили в Косове

Движение на двух контрольно-пропускных пунктах в Косове восстановили. Проехать теперь можно через КПП «Ярине» и «Брняк», сообщила полиция самопровозглашенной республики.

«Все баррикады на трассах в направлении двух КПП „Ярине“ и „Брняк“ были убраны. После снятия баррикад и освобождения дорог для движения теперь оба пункта пропуска открыты для свободного передвижения граждан и грузов», — написали правоохранители в соцсетях. Цитату привело РИА «Новости».

Также полицейские заявили, что сербам больше не выдают временные декларации на въезд и выезд. Раньше они предоставлялись вместо личных документов.

О демонтаже баррикад на севере Косова ранее сообщили сербские журналисты. Они напомнили, что преграды возвели у КПП в воскресенье, 31 июля. В этот день на границе Сербии и Косова обострилась ситуация. Власти самопровозглашенной республики закрыли дорогу для автомобилей сербов. В итоге это решение вылилось в протестные акции и сооружение баррикад. Введение запрета на въезд отложили на месяц после просьбы американского руководства.