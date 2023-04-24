Мир 24 апреля 2023, 03:13 Двигатель самолета American Airlines вспыхнул во время полета — видео AP: у самолета American Airlines во время полета загорелся двигатель РИА «Новости»

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Пассажирам рейса American Airlines Огайо — Аризона пришлось пережить, возможно, один из самых страшных моментов в жизни. Во время полета у их авиалайнера загорелся двигатель. Об этом сообщило агентство AP.

По словам представителей аэропорта, причиной воспламенения стала птица, попавшая в двигатель. Пилоты решили развернуть самолет и вернуться в Огайо. Там огонь потушили пожарные. К счастью, никто не пострадал.

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На кадрах, опубликованных американским Telegram-каналом Police frequency, видно, как из двигателя вырываются языки пламени. Их наблюдали как с земли, так и из иллюминатора.

Расследованием происшествия займется Федеральное авиационное управление.

В декабре 2022 года в новосибирском аэропорту Толмачево также загорелся самолет. Пожар начался после вынужденной посадки Ан-12. Горело правое крыло около четвертого двигателя.