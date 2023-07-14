Мир 14 июля 2023, 09:16 Двигатель ракеты Epsilon S взорвался на полигоне в Японии через минуту после старта испытаний Jiji: в Японии в ходе испытаний взорвался двигатель ракеты Epsilon S скриншот с видео / YouTube

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На полигоне Японского агентства аэрокосмических исследований в префектуре Акита в ходе испытаний твердотопливной ракеты Epsilon S произошел взрыв. Об этом сообщило агентство Jiji.

По данным агентства, ЧП случилось во время наземного испытания на горение двигателя второй ступени ракеты. Взрыв произошел через минуту после начала тестирования. После этого начался сильный пожар. На место направили 11 пожарных машин. Спустят полтора часа возгорание ликвидировали.

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«По данным местного пожарного управления, пострадавших не было», — отметило издание.

Epsilon S — это улучшенная версия ракеты Epsilon, которая эксплуатировалась до прошлого года. Ее разрабатывает Японское агентство аэрокосмических исследований совместно с авиастроительной корпорацией IHI. Ввод в эксплуатацию Epsilon S назначен на следующий год.

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