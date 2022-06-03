Две женщины стали жертвами злоумышленника в американском штате Айова

В американском штате Айова неизвестный открыл стрельбу возле церкви «Краеугольный камень». В результате погибли две женщины. Об этом написала газета Des Moines Register.

По данным правоохранителей, вечером 2 июня, на парковке возле церкви, где были убиты женщины, проходило мероприятие с участием сотен студентов, сообщило ИА Nation News.

«Сегодня вечером произошла трагическая стрельба с участием двух молодых членов нашей общины Cornerstone Church. Взрослый мужчина застрелил двух женщин, а затем покончил с собой», — говорится в сообщении служителя церкви.

Выясняются точные обстоятельства случившегося.