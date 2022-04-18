Две женщины пострадали при обстреле ЛНР со стороны ВСУ

Две женщины — 61-летняя и 64-летняя — пострадали при обстрелах Луганской народной республики со стороны ВСУ. Сводку за 17 апреля опубликовало в Telegram представительство Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня в ЛНР.

За сутки в республике зафиксировали девять обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкий, Первомайск и Калиново с применением артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметра (59 снарядов), а также реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (80 снарядов).

В Первомайске повреждены семь домов и хозпостройка.

В одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна «готова сражаться с Россией 10 лет», чтобы «забрать свое». При этом украинский лидер подчеркнул, что следует побыстрее «начать переговоры».