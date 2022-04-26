Две украинские ракеты «Точка-У» сбили в Запорожье и под Харьковом

Российские военные сбили в воздухе две украинские ракеты «Точка-У», заявили в Минобороны РФ. Снаряды поразили из зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» над населенными пунктами Токмак в Запорожской области и Сватово в Харьковской области.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили пусковую установку тактических ракет «Точка-У», станцию радиоэлектронной борьбы и два украинских зенитных ракетных комплекса С-300.

Российские средства ПВО сбили еще 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино, Мирное, Новолюбовка, Балаклея и Донецк, добавили в Минобороны.

В общей сложности с начала спецоперации ВСУ лишились 141 самолета, 110 вертолетов, 583 беспилотников, 269 ЗРК, 2576 танков и других боевых бронированных машин. Российские военные также уничтожили 287 установок реактивных систем залпового огня, более 1100 орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 2300 единиц специальной военной автомобильной техники.