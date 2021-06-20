Две тысячи художников приняли участие в челлендже, переделав анимацию с идущим человеком

Художник 3D-картин из Калифорнии Клинтон Джонс создал короткую анимацию с человеком, который что-то тащит. Он предложил свои коллегам по всему миру придумать варианты героев и миров. В результате получилось трехчасовое видео с тысячами работ.

У видео одна текстура, но разные миры и подтекст. Клинтон Джонс создал свою анимацию в домашних условиях с помощью друга, который выполнял главную роль в этом ролике. Челлендж назвали Alternate Realities. По задумке авторов, один и тот же герой попадает в разные миры и ситуации в параллельных вселенных.

За два месяца челлендж стал очень популярным. Джонсу отправили тысячи вариантов — от полярной экспедиции и прогулки по китайской плантации до вымышленных вселенных, даже было драматичное спасение из концлагеря времен Второй мировой войны. Художник был в восторге от всех 2,4 тысячи работ. Поэтому получилось два видео — трехчасовое со всеми работами и отдельный ролик с топ-100 сцен. Видео художник выложил на своем YouTube-канале.

Но на этом челлендж не закончился. Люди продолжают делать по шаблону Джонса свои миры, выкладывая их в соцсетях.