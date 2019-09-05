  • Две трети американских школьников не умеют нормально читать

    05 сентября 2019, 19:50

    Анастасия Карпеева

    Согласно докладу The Nation’s Report Card, 64% жителей США не умеют нормально читать, либо с трудом складывают буквы в слова. Учителя пожаловались на отсутствие книг в школах. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Американский журналист и писатель Раймонд Арройо рассказал, что презентовал свою новую книгу «Уилл Уайлдер» учащимся средних классов. По его словам, дети с большим интересом разглядывали издание и обнимались с ним.

    «У большинства из этих детей дома нет книг. Возможно, это их первая книга, и они счастливы ее получить», — объяснила Раймонду директор школы.

    После этого писатель обнаружил, что такое явление нормально для большинства американских школ. По данным доклада, 64% восьмиклассников не умеют читать должным образом. Среди испаноязычного населения США этот показатель безграмотности среди школьников достигает 77%, а среди темнокожих американцев — 82%. Более 30 миллионов жителей США, включая взрослое население, пишут, читают и производят арифметические операции на уровне третьеклассников или ниже.