Две трети американских школьников не умеют нормально читать

Американский журналист и писатель Раймонд Арройо рассказал, что презентовал свою новую книгу «Уилл Уайлдер» учащимся средних классов. По его словам, дети с большим интересом разглядывали издание и обнимались с ним.

«У большинства из этих детей дома нет книг. Возможно, это их первая книга, и они счастливы ее получить», — объяснила Раймонду директор школы.

После этого писатель обнаружил, что такое явление нормально для большинства американских школ. По данным доклада, 64% восьмиклассников не умеют читать должным образом. Среди испаноязычного населения США этот показатель безграмотности среди школьников достигает 77%, а среди темнокожих американцев — 82%. Более 30 миллионов жителей США, включая взрослое население, пишут, читают и производят арифметические операции на уровне третьеклассников или ниже.