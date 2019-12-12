Две тонны кокаина нашли на задержанной лодке в Перу

Полупогружное судно задержал патрульный катер в Перу. На его борту нашли две тонны кокаина, который собирались доставить в Мексику. Об этом сообщил прокурор Хорхе Чавес Кортина.

Как пишет издание Comercio, судно задержали 11 декабря в 180 милях (около 289 километров) от берега и отправили на базу перуанского ВМС в Паите.

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«Четверо задержанных в ходе операции будут доставлены в Лиму, равно как и две тонны кокаина. Субмарина останется в распоряжении ВМС для детального исследования», — сказал прокурор.

Он добавил, что кокаин загрузили на подводную лодку в мангровых лесах Южного Эквадора. Инцидент показывает слабую бдительность руководства соседней страны, заверил Чавес Кортина.

Как уточняет телеканал Televisa, экипаж подлодки состоял из граждан Эквадора, Мексики и двух колумбийцев. По данным America Noticias все задержанные стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

Власти Перу пока не выяснили, какая преступная группировка организовала незаконную перевозку крупной партии наркотического вещества.