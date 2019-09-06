Две сестры стали генералами в США

Звание генерала впервые в истории Вооруженных сил Соединенных Штатов получили две сестры.

«Генерал-майор Мария Барретт и бригадный генерал Паула Лоди — лучшее, что может предложить Америка», — приводит издание Usa Today комментарий исполняющего обязанности министра обороны США Райана Маккарти.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мелисса Далтон отметила, что тот факт, что звание генералов получили женщины из одной семьи, является большим достижением.

Ранее в армии США звания генерала получали отцы и сыновья, а также муж и жена, но сестры получили это звание впервые за 244-летнюю историю Вооруженных сил.

Американские военные официально не принимали женщин в свои ряды до тех пор, пока в 1901 году не был создан Армейский корпус по уходу за ранеными.